السودان وأريتريا تتفقان على فتح الحدود وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين

تم الاتفاق بين السودان وأريتريا على فتح الحدود بين البلدين، وتسهيل الحركة الطبيعية عبر الحدود للمواطنين، على أن تقوم السلطات المختصة في البلدين باتخاذ التدابير اللازمة لفتح الحدود بصورة رسمية وفوراً، فضلاً عن الاتفاق على تفعيل التعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي والرئيس الأريتري أسياس أفورقي اليوم بالعاصمة الأريترية أسمرا، خلال الزيارة التي قام بها الفريق البرهان إلى أريتريا والتي استغرقت يوماً واحداً.

وقال السفير عبد المنعم عثمان البيتي المدير العام للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية السودانية في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، إن البرهان قدّم خلال المباحثات تنويراً حول تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.

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ومن جانبه، أكد الرئيس أفورقي دعم بلاده للشعب السوداني، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون السودان، قائلاً إن "الشعب السوداني وحده هو الذي يقرر مصيره بنفسه".

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وأضاف السفير عبد المنعم، أن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين، باعتبارها تمثل قاعدة صلبة لانطلاق التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، وتجاوز مرارات الماضي، وفتح صفحة جديدة للتعاون بين الدولتين والشعبين الشقيقين.