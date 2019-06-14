كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعلن أنها تعمل على بناء إجماع دولي بعد استهداف ناقلتي نفط في بحر عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شانهان، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تركز حاليا لبناء "إجماع دولي" في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط، التي تتهم الولايات المتحدة فيها إيران.

وقال شانهان إن "الجيش الأمريكي سيواصل تبادل معلومات المخابرات في إطار السعي لهذا الإجماع الدولي".

وتابع شانهان في تصريحات للصحفيين خارج مقر البنتاغون، نقلتها وكالة "رويترز": "ينصب التركيز حاليا بالنسبة لي وللسفير جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو على بناء حالة من التوافق الدولي بشأن تلك الأزمة الدولية".

وتابع: "هذا الجهد سيتطلب تبادل معلومات استخباراتية، كما فعلت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، من خلال إعلانها عن مقاطع فيديو تظهر نزع عناصر من الحرس الثوري الإيراني ألغام بحرية من إحدى ناقلات النفط".

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في هجوم يهدد إمدادات النفط إلى العالم حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق لكشف الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط بخليج عمان أمس الخميس.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في الهجوم وهو ما نفته طهران. ووسط تصاعد حدة التوتر، قال جوتيريش إنه جاهز للتوسط إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك لكنه استدرك قائلا "في الوقت الراهن لا نرى آلية حوار ممكنة".

وقالت طهران وواشنطن إنهما لا تسعيان لخوض حرب، لكن ذلك لم يخفف القلق من احتمال انزلاق البلدين الخصمين إلى أتون صراع مسلح.

وقال غوتيريش إن العالم لا يتحمل مواجهة كبيرة بالخليج.

وقال للصحفيين "من المهم للغاية معرفة الحقيقة، ومن المهم للغاية تحديد المسؤول. بالطبع لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اضطلع كيان مستقل بمهمة التحقق من تلك الوقائع" مضيفا أنه يعتقد أن مجلس الأمن الدولي هو فقط الجهة التي يمكنها إصدار الأمر بفتح تحقيق دولي في الهجوم.