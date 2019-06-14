كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات الإصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرات على حدود قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار "لا لضم الضفة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "34 مواطناً أصيبوا بإصابات مختلفة برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة الـ61 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

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وأضافت الوزارة، أن "من بين المصابين مسعفين اثنين هما مسعف ومسعفة حيث أصيبوا بجراح مختلفة".

وذكرت مصادر طبية، أن من بين المصابين طفل وصفت إصابته بالخطيرة، بعد أن أصيب برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، المياه العادمة ضد المتظاهرين لمحاولة تفريقهم في الساعات الأولى من بدء التظاهرات، قبل أن يستخدم الرصاص الحي والرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد تزايد أعداد المتظاهرين.