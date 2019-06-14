كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح يؤكد عدم شرعية حكومة الوفاق الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، إن الجيش الليبي لديه خطة يسير عليها منذ البداية، مؤكدًا أن الجيش الليبي سيحرر العاصمة الليبية، وستعود ليبيا دولة مؤسسات وقانون.

وأشار "صالح"، خلال حواره ببرنامج "حوار" المذاع عبر فضائية "فرانس 24"، مساء الجمعة، إلى أن تدخل الأطراف الإقليمية والدولية هو ما يطيل أمد الصراع في ليبيا، مضيفًا أن من ضمن المآخذ على حكومة الوفاق أنها حكومة غيرشرعية.

وأضاف أن الشرعية هى إرادة الشعب الليبي، وهو من يختار من يحكمه، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية من كل الليبيين، وتجهز الإجراءات اللازمة للانتخابات الرئاسية.

