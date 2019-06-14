خنيفرة.. ملثم يسطو على وكالة بنكية باستعمال “جويجة”

عمد، مساء اليوم الجمعة، يإقليم خنيفرة مسلح في العشرينيات من عمره، على اقتحام وكالة بنكية والسطو عليها باستعمال بندقية الصيد.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن المسلح أطلق 5 رصاصات وهو يحاول الدخول إلى الوكالة، وبدأ برمي الأوراق النقدية التي سطا عليها من داخل الوكالة البنكية في الشارع.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي الذين حاصروا الوكالة لأزيد من ساعة من الزمن، قبل أن يتمكنوا من السيطرة على الوضع وإيقاف المعني بالأمر.