بلجيكا: إلغاء تراخيص تصدير أسلحة للسعودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغى مجلس الدولة البلجيكي، يوم الجمعة، تراخيص تصدير شركتين بلجيكيتين، أسلحة إلى السعودية، بسبب "عدم الوفاء بمعايير مراقبة تصدير الأسلحة واستيرادها ونقلها"، و"انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية"، وفق ما أوردت وكالة "ألأناضول" للأنباء.

ويشمل قرار إلغاء التراخيص، شركتَي "FN Herstal" و"CMI" اللتين تقعان في منطقة والونيا البلجيكية.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق، استخدام السعودية للأسلحة والذخيرة التي تستوردها من بلجيكا في حربها باليمن.

وأعلنت حكومة منطقة والونيا البلجيكية وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلا أن وسائل إعلام بلجيكية كشفت أن منطقة والونيا صدرت معدات عسكرية إلى السعودية في 3 مناسبات خلال 2019.