490 تونسيا فُقِدوا منذ 2011 بسبب الهجرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فُقِد 490 تونسيا، جراء الهجرة غير النظامية باتجاه السواحل الإيطالية منذ عام 2011، وفق ما قاله وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، خلال جلسة عامة بالبرلمان، يوم الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال الفوراتي إن "اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين (أُنشئت عام 2015، تضم عددا من الوزارات بينها الداخلية) جرّاء الهجرة باتجاه سواحل إيطاليا، تولّت إعداد قائمة للتونسيين المفقودين، وخلُصت إلى إحصاء العدد النهائي وهو 490 شخصا".

وأضاف الفوراتي أنه "تم الاتصال بأهالي المفقودين قصد إجراء التحاليل الجينية إلا أنه لم تتقدم سوى 242 عائلة بإجراء التحاليل المطلوبة، ويتم التنسيق حاليا مع باقي العائلات من طرف السلطات المعنية".

وأحبطت السلطات التونسية، منذ مطلع العام الجاري، 965 عملية إبحار خلسة، ومنعت 4 آلاف و128 شخصا من المرور إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط، وتم الاحتفاظ بـ438 شخصا مورطا في هذه العمليات، فيما أحبطت بالعام الماضي، أكثر من 2732 عملية اجتياز للحدود، وضبطت أكثر من 11 ألفا و400 في عرض البحر، وتم توقيف 1399 شخصا.

ومنذ كانون الثاني/ يناير 2011، ازدادت معدلات الهجرة غير الشرعية عبر تونس مستغلة الغياب الأمني آنذاك، لكنها سرعان ما تراجعت بعد تشديد السلطات الخناق على منظميها.