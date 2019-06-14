شكرا لقرائتكم خبر عن فهد آل ثاني: لم نسمع بمصطلح "يغارون منها" في السياسة إلا من تنظيم الحمدين والان مع التفاصيل

تعجب المعارض القطري الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الدوحة، من تصرفات تنظيم الحمدين، مشيرا إلى أنه يشبه حليفه نظام الملالي الإيراني.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أوضح بن عبدالله: "لم نسمع بمصطلح يغارون منا في السياسة بين الدول إلا عندما قاطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات .. هل تصدقون أن عصابة الدوحة تقول السعوديه قاطعونا لأنهم يغارون من قطر.. دول في أوروبا وزرائهم نساء ما قالوا مثل هالسخافات وكلام النسوان!، الله يفضحكم".

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وتابع في تغريدة أخرى: "تصرفات تنظيم الحمدين الإرهابي تشبه تصرفات حليفتهم غير الشريفة، حيث قامت الأخيرة بكل حماقة بإجهاض محاولات الوساطة اليابانية لحل الأزمة الحالية بين أمريكا وأيران.. هؤلاء هم الحمقى لايعرفون مصلحة أنفسهم".

وأضاف: "بعدما انتهى عهد أوباما وبيل كلينتون يا قطر أصبح اللعب على المكشوف.. مؤسف أن نظام الملالي في إيران دائما ما يصدم ويخذل ويهين تنظيم الحمدين الإرهابي ولكن القط يحب خنّاقه ويرضون بإهانة المجوس لهم! شاعركم أرسلتوه إلى كربلاء ليلبس عمامة الملالي ويتودد للمجوس!!".

وكان هامان الدوحة حمد بن جاسم قد ادعى في تصريحات له منذ أيام نقلتها صحيفة الجادريان البريطانية، أن السعودية تغار من قطر، قائلا: "إن المنطقة بحاجةٍ شديدة إلى علاقةٍ طبيعية بين الدول الست، فيما يُسمى بمجلس التعاون الخليجي – البحرين، والكويت، وعمان، وقطر، والسعودية، والإمارات – ولكن بفضل السعودية، كما يُصرُّ حمد بن جاسم، فإنهم ليسوا في مزاجٍ لمثل هذه التحالفات. حيث يعزو ذلك جزئيًا إلى الغيرة السعودية من ثروة قطر الغازية والنفطية، والعوامل التي كانت تستخدمها للتوسع في مختلف المجالات، بما في ذلك وسائل الإعلام عبر شبكة الجزيرة".