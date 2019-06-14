شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقية مصرية: لهذا تلجأ قطر لمواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ مخططها ضد المنطقة والان مع التفاصيل

كشفت الحقوقية والباحثة المصرية داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن أسباب لجوء نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن السبب الأهم هو استقطاب الشباب لصفها.

وفي تصريحات صحافية، أوضحت زيادة أن السوشيال ميديا تعد الملاذ الأكثر رحابة والأوفر بالنسبة لكل من يريد التأثير في توجهات الرأي العام بالعالم العربي، نظرا لأن أغلب سكان الدول العربية هم من الشباب، وبالتالي فإنهم يستخدمون الانترنت طوال الوقت.

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وأضافت أن هناك سبب آخر وهو أن مواقع السوشيال ميديا ومواقع بث الفيديو مثل يوتيوب، هي مواقع مجانية ومفتوحة ولا تمارس عليها رقابة مثل القنوات التليفزيونية التقليدية، وبالتالي يسهل جدا نشر محتوى مؤثر عليها، دون الرقابة عليه أو حجبه.

وأضافت مدير المركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن النظام القطري لجأ لمثل هذه الحيل مؤخرا، لأن المقاطعة الدبلوماسية من قبل الرباعي العربي أنهكها اقتصاديا، حيث لم يعد بمقدور منصاتها الإعلامية إنتاج برامج جذابة، خصوصا بعد أن فقدت الجزيرة مصداقيتها مؤخرا بسبب تحيزها للنظام القطري، وتعمدها تجميل صورة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الشرق الأوسط وعلى رأسها جماعة الإخوان.

وأوضحت داليا زيادة أن جماعة الإخوان الإرهابية سبقوا نظام قطر إلى لعبة استخدام السوشيال ميديا، كمنصة لبث أفكارهم السامة بين الشباب، مبينة: "رأينا العديد من الفيديوهات التي تم إنتاجها ونشرها على يوتيوب وكثير من هذه الفيديوهات والقنوات، كانت تحمل رسائل إخوانية صريحة، رغم مظهرها الشبابي وتقنيات إنتاجها العالية وبعض هذه البرامج، قد تحول من اليوتيوب إلى برامج تليفزيونية تبث عبر قنوات الإخوان بعد أن تجد صدى لها".