شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إثبات تورط إيران.. الولايات المتحدة قد تقصف مواقع الحوثيين في اليمن والان مع التفاصيل
أكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الهجوم على ناقلات النفط في خليج عدن لن يمر على إيران مرور الكرام، خصوصًا بعد أن التقطت الأقمار الصناعية التابعة للبحرية الأمريكية مقطع فيديو يثبت تورط إيران في الحادث.
وتابعت أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لن تغض الطرف عما فعلته إيران للمرة الثانية خلال شهر بالهجوم على ناقلات البترول في المياه الخليجية.
وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد حتى الآن على الهجوم الأول، ولكن قد يكون موعد الرد قد اقترب، فمن المعروف أن صبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفد بسرعة.
وأشارت إلى أنه وفقًا لمصدر في الإدارة الأمريكية، فإن اتهام إيران يعد بمثابة خطوة أولى، وسيكون هناك المزيد للمتابعة.
وأوضحت أن عدم اتخاذ الولايات المتحدة قرارًا حتى الآن بالتصعيد العسكري ضد إيران كان وقوفًا على رغبة حلفائها في المنطقة حتى لا يتزعزع استقرارها.
وتابعت: إنه إما أن إيران تشعر بأن الولايات المتحدة لن تتخذ أي إجراء عسكري ضدها، أو أنها ترغب في أن ترى إلى أي مدى سيذهب رد الفعل الأمريكي، وبالتالي حان الوقت لتهديد إيران ومعرفة أنهم معرضون لخطر حقيقي ودفع سعر أعلى بكثير من العقوبات الاقتصادية.
وأضافت أنه من ضمن السيناريوهات الأمريكية المحتملة توجيه ضربة صاروخية على قاعدة بحرية تابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني، وتضم بعض قوارب الهجوم السريع التي تستخدمها إيران لمضايقة السفن الأجنبية خلال مرورها من مضيق هرمز.
وأوضحت أنه من ضمن المقترحات أيضًا أن تتشارك الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية فى قصف قواعد المتمردين الحوثيين في اليمن، وستكون هنا ضربة بهدف مزدوج.
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