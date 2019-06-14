شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد فضائل: إيران تتمادى في إرهابها بإستهداف وكلائها والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضائل، إن إيران تتمادى في إرهابها باستخدام وكلائها استهداف ناقلات النفط استمرار التهديد للملاحة الدولية، وهي تأتي مباشرة بعد العملية الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي في استهداف مطار أبها الدولي.

وأضاف في تصريح لصحيفة البيان، أن الاعتداء استمرار لسلسلة من الاعتداءات والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً بحق المدنيين سوى بالداخل اليمني أو بدول الجوار. وأضاف أن على المجتمع الدولي ردع التدخلات الإيرانية وميليشياتها في المنطقة.

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وتتعرض الممرات الملاحية في المنطقة، من مضيق هرمز مروراً ببحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر، وانتهاءً بقناة السويس، إلى تهديدات إرهابية متعددة، قد تبدو للوهلة الأولى أنها عناصر متباينة. فالميليشيات الإيرانية في اليمن تتولى العمليات الإرهابية ضد الملاحة في البحر الأحمر، وتحاول إلى اليوم التمدد إلى منطقة باب المندب بعد تحريرها من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية.

وسابقاً شكّل تنظيم القاعدة الإرهابي تهديداً ملاحياً بعد سيطرته على منطقة واسعة من ساحل حضرموت وشبوة، وقد تم إنهاء هذا التهديد بتحرير الساحل اليمني الجنوبي من التنظيمات الإرهابية.

أما في مضيق هرمز فإن إيران تتولى بشكل مباشر التهديدات بإغلاق الممر الملاحي الاستراتيجي، بعد أن فشلت في التحكم بالممر الملاحي الأوسع، من هرمز حتى البحر الأحمر. وهذا يضع العالم أمام حقيقة أن التنظيمات الإرهابية، في اليمن وحتى سيناء، تتكامل مع المخطط الإيراني الأوسع، في وضع العالم تحت تهديد تعطيل التجارة في المنطقة.