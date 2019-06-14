شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إعتداءات بحر عُمان وإستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير والان مع التفاصيل

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، إعتداءات اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان وإستهداف مطار أبها في السعودية تطور قلق وتصعيد خطير .

وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير" .. مؤكداً أن هذا التطور يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

وأسفر هجوم شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية بصاروخ يوم الأربعاء، على مطار أبها الدولي عن جرح 26 مدنياً .

فيما تعرضت ناقلتا نفط اليوم الخميس، لهجوم خلال مرورهما في بحر خليج عُمان .