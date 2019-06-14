قرقاش: إعتداءات بحر عُمان وإستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير

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وأضاف "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".
وأسفر هجوم شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية بصاروخ يوم الأربعاء، على مطار أبها الدولي عن جرح 26 مدنياً .
فيما تعرضت ناقلتا نفط اليوم الخميس، لهجوم خلال مرورهما في بحر خليج عُمان .
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