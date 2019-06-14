العثور على جثة رجل قضى بطعنات سكين شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من الشرطة عثرت، اليوم، على جثة رجل مجهول الهوية مرمية باحدى حاويات النفايات ضمن منطقة حسينة المعامل شرقي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمنطقة الصدر"، مشيرا الى ان "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

