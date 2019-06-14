واشنطن تسعى لتوافق دولي بعد هجمات خليج عمان

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رويترزالجمعة 2019/6/14 10:34 مساء بتوقيت أبوظبي
باتريك شاناهان
قال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تركز على بناء إجماع دولي عقب الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط بخليج عمان ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.
واضاف شاناهان للصحفيين خارج مقر وزارة الدفاع (البنتاجون) "ما نركز عليه أنا ومستشار الأمن القومي السفير جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو هو بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية".
وأوضح أن دور البنتاجون في هذا الشأن سيشمل تبادل معلومات المخابرات مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي يوم الخميس بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين.
ونشر الجيش الأمريكي، في وقت مبكر من صباح الجمعة، تسجيلا مصورا يثبت تورط إيران في استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.
ويظهر التسجيل الأمريكي عناصر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى الناقلتين، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.
وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان، إنه "عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس".
وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.
وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.
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