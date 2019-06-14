بريطانيا تعقد جلسة استماع بشأن تسليم أسانج في فبراير المقبل

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لحظة اعتقال جوليان أسانج من داخل سفارة الإكوادور في لندن

قال قاض بريطاني اليوم الجمعة إنه من المقرر بدء عقد جلسة استماع كاملة في شباط/ فبراير المقبل، لتقييم طلب أمريكي لتسلم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

وقال أسانج أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن إن "175 عاما من حياتي معرضة للخطر فعليًا" في معركة التسليم ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وغيرها من وسائل الإعلام.

وقال أسانج، في اتصال عبر الفيديو من سجن بلمارش حيث احتجزته الشرطة منذ إخراجه من السفارة الإكوادورية بلندن في 11 نيسان/ أبريل الماضي إن "ويكيليكس ليس سوى ناشر".

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وأمضى أسانج الأسترالي / 47 عاما/ سبع سنوات داخل السفارة لتجنب الاعتقال.

واتهمت الحكومة الأمريكية أسانج بالتآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010 .