واشنطن: نعمل للتوصل إلى إجماع دولي بعد الهجمات على ناقلتي النفط

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شانهان، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تركز حاليا لبناء “إجماع دولي” في أعقاب الهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط، التي تتهم الولايات المتحدة فيها إيران.

وقال شانهان إن “الجيش الأمريكي سيواصل تبادل معلومات المخابرات في إطار السعي لهذا الإجماع الدولي”.

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وتابع شانهان في تصريحات للصحفيين خارج مقر البنتاغون، نقلتها وكالة “رويترز”: “ينصب التركيز حاليا بالنسبة لي وللسفير جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو على بناء حالة من التوافق الدولي بشأن تلك الأزمة الدولية”.

وتابع: “هذا الجهد سيتطلب تبادل معلومات استخباراتية، كما فعلت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، من خلال إعلانها عن مقاطع فيديو تظهر نزع عناصر من الحرس الثوري الإيراني ألغام بحرية من إحدى ناقلات النفط”.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في هجوم يهدد إمدادات النفط إلى العالم حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.