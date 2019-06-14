القيادة المركزية الأمريكية: إصابة بحار بالسفينة اليابانية وتم إجلاء جميع أفراد الطاقم إلى المدمرة الأمريكية

جدة - عمرو شويل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، أنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة اليابانية كوكوكا كورايجس التي تعرضت لهجوم في خليج عدن، البالغ عددهم 21 شخصًا إلى قارب نجاة ونقلوا إلى المدمرة الامريكية يواس اس بينبريدج التي تنتشر دعماً للعمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة الوسطى.

وأضاف بيان القيادة المركزية أن أحد بحارة كوكوكا أصيب بحروق بيديه وتم معالجته على الفور من قبل فريق المدمرة باينبريدج الطبي بمجرد وصول السفينة بأمان إلى المدمرة الأمريكية يو اس اس بينبريدج، تلقى طاقم كوكوكا فحوصات طبية وفرصة للاستحام وملابس نظيفة والطعام وأي اهتمام آخر يحتاجونه.

“مهمتنا هي ضمان السلامة البحرية والرد على طلب المساعدة متى ما نستطيع”. كما صرحت آمر المدمرة يو اس اس بينبريدج كاثرين ديفين.