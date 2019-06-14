الان تتابع وزير الخارجية البريطاني: الحرس الثوري الايراني مسؤول عن اعتداء خليج عمان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة ان فرعا من الحرس الثوري الايراني مسؤول عن اعتداء خليج عمان. واكد وزير الخارجية البريطانية بالقول: نحن واثقون من أن إيران تتحمل أيضا مسؤولية الهجوم قبالة الفجيرة في 12 مايو.
وقال الوزير جيريمي هانت في تصريح لإذاعة بي بي سي إن بريطانيا “تقبل اتهامات الولايات المتحدة، ولكنها ستحقق في الأمر بطريقة مستقلة، ليس هناك ما سجعلنا لا نصدق التقييم الأمريكي، فنحن نصدقهم لأنهم أوثق حلفائنا، ونحن قلقون من موقف إيران”.
وحذر وزير الخارجية البريطاني طهران بالقول: إن ذلك سيكون تصعيدا تنعدم فيه الحكمة، ويشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل السلم والاستقرار في المنطقة.
وقال في تصريح على قناة فوكس نيوز: “لن يغلقوه، لن يغلق لمدة طويلة، هم يعرفون، وقد قيل لهم ذلك.
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