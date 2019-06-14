الان تتابع جمارك كوريا الجنوبية: لم نستورد قطرة نفط واحدة من إيران في مايو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشفت بيانات أولية أعلنتها هيئة الجمارك الكورية الجنوبية، أن بلادها لم النفط الخام من إيران في مايو، بيما كانت استوردت نحو 765 ألف طن من طهران في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها تقارير عربية وأجنبية، أن أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما إجماليه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 12.7 مليون طن قبل عام.

وفي أبريل الماضي، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تسعى إلى تنويع مصادر واردات النفط في خطوة لتقليل آثار العقوبات الأمريكية على إيران.

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وقال لي هو سونج النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية، خلال اجتماع دوري مع المسؤولين المعنيين في مبنى حكومي في سيؤول: “نسعى لتنويع مصادر وارداتنا النفطية، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى حول تنويع مصادر واردات النفط الخام”.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أنها ستلغي إعفاءاتها من العقوبات لكل من كوريا الجنوبية والصين والهند و5 دول أخرى تستورد النفط الإيراني في 2 مايو/أيار.

وفي العام الماضي فرضت واشنطن أكثر عقوباتها حزما على إيران، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2015.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن “أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن تتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة”.

وكان النفط الإيراني يشكل نسبة 13.2% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط في عام 2017، لكنه انخفض إلى نسبة 5.2% في العام الماضي.