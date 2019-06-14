شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب بالتحقيق بشأن العنف في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيروبي)

طالب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا تيبور نويج، اليوم (الجمعة)، بإجراء تحقيق«مستقل وذي مصداقية» في عملية القمع التي شهدها السودان الأسبوع الماضي وأدت إلى مقتل العشرات.

ومن أديس أبابا التي وصلها بعد زيارة إلى السودان استمرت يومين، قال المسؤول الأمريكي إن بلاده ترى أن هناك ضرورة لإجراء «تحقيق مستقل وذي مصداقية لمحاسبة مرتكبي الفظاعات».

وكانت السلطات السودانية قد نفّذت في 3 يونيو عملية لفض اعتصام استمر أسابيع أمام مقر قيادة القوات المسلحة في العاصمة الخرطوم. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن العملية خلفت 120 قتيلاً، إلا أن وزارة الصحة اعتبرت أن الحصيلة بلغت 61 قتيلاً فقط.