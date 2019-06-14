أكدت مصادر "الاشتراكي" للـ OTV، ردًا على ما يتم تداوله عن إعطاء حصة في ​التعيينات​ لرئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال إرسلان​، "أننا لا نقبل أن يكون هناك ناس بسمنة وناس بزيت"، مشددة على أن "القانون الذي سيطبق على باقي ​الطوائف​ والمذاهب يطبّق علينا أيضًا، بمعنى آخر إذا شاركت كل التلاوين السياسية في التعيينات، فنحن نقبل بالمشاركة مع الآخرين، وإذا لم يحدث ذلك سنعين بنفسنا في المراكز التي تخصنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الاشتراكي" للـ OTV: سنعين بنفسنا في المراكز التي تخصنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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