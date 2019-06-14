خيرالله الصفدي التقت وفودًا من جمعيات واتحادات ومعاهد لتمكين النساء والشباب

التقت وزيرة ​الدولة​ لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء و​الشباب​ فيوليت خيرالله الصفدي في ​طرابلس​ وفدًا من "منتدى حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في ​الشمال​" ضمّ رشا سنكري وحسنا عيد الذي ابدى استعداده للتعاون مع الوزارة.

كما إستقبلت وفدًا من مجلس ادارة مجمّع الرحمة الطبي يترأسهم مدير عام المجمع الاستاذ عزت آغا وجرى التداول في الازمة التي يمر بها قطاع المؤسسات والجمعيات التي تعنى بذوي الاعاقة في ​لبنان​.

وأطلع الوفد الصفدي على مقترحات الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان، لتحقيق المطالب الملحة لهذه المؤسسات التي تتعرض لخطر الاقفال.

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بدورها، أعربت الصفدي عن تضامنها مع المطالب المحقة التي تطال ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في هذه المؤسسات ووعدت بمتابعة هذا الملف مع النواب والوزراء المعنيين.

كما عرضت الصفدي ووفد من "الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة" برئاسة سهير درباس ومجموعة من المحامين والمتخصصين سبل التعاون المستقبلي لتمكين النساء في لبنان.

كذلك اطلعت من عميد كلية ​عصام فارس​ للتكنولوجيا في بينو في ​جامعة البلمند​ الدكتور الياس خليل والدكتورة كلوديا مطر على برامج تمكين الشباب في المعهد.