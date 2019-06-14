الاحمد يلتقي عضو المكتب السياسي لحركة امل محمد الجباوي

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير ال​فلسطين​ية والمركزية ل​حركة فتح​ ​عزام الاحمد​ ، عضو المكتب السياسي لـ"حركة أمل" ​محمد الجباوي​ بحضور سفير دولة فلسطين لدى ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​اشرف دبور​ وامين سر حركة فتح وفصائل ​منظمة التحرير الفلسطينية​ في لبنان ​فتحي ابو العردات​. وجرى خلال اللقاء استعراض للاوضاع الفلسطينية العامة وضرورة توحيد الجهود الفلسطينية والعربية لمواجهة الصفقات والمشاريع التي تستهدف انهاء المشروع الوطني الفلسطيني وتصفية ​القضية الفلسطينية​. وتم التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق اللبناني الفلسطيني المشترك.

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