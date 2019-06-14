علقت مصادر "التيار الوطني الحر" عبر قناة الـ"MTV" على ما قيل عن اتفاق بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" بملف التعيينات، قائلة: "ملف التعيينات قديم ولا مستجدات فيه ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل لم يتواصلا منذ سفر الحريري وكيف سيكون هناك مؤامرة في موضع التعيينات".
من جهتها، لفتت مصادر تيار "المستقبل" لقناة الـ"MTV" إلى أن "لا بحث حاليا مع أي أحد بملف التعيينات".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الوطني الحر لـMTV: لا تواصل حاليا بين الحريري وباسيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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