مصادر الوطني الحر لـMTV: لا تواصل حاليا بين الحريري وباسيل

علقت مصادر "​التيار الوطني الحر​" عبر قناة الـ"MTV" على ما قيل عن اتفاق بين تيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" بملف ​التعيينات​، قائلة: "ملف التعيينات قديم ولا مستجدات فيه ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لم يتواصلا منذ سفر الحريري وكيف سيكون هناك مؤامرة في موضع التعيينات".

من جهتها، لفتت مصادر تيار "المستقبل" لقناة الـ"MTV" إلى أن "لا بحث حاليا مع أي أحد بملف التعيينات".