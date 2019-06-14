"تيار المستقبل" يدعم ترشيح الخطيب لعضوية نقابة المحامين في بيروت

أعلن "​تيار المستقبل​" في بيان "تأييد ودعم ترشيح المحامي سعد الدين الخطيب لعضوية مجلس ​نقابة المحامين​ في ​بيروت​ لدورة تشرين الثاني 2019".

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