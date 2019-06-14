اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن "السلطات التركية استخدمت حقها السياسي في قرارها اقتناء صواريخ "إس-400" الروسية، لكنها دعت أنقرة إلى حل خلافاتها مع سائر دول الناتو لتجنب إضعاف قدرات الحلف"، مشيرةً إلى أن "شراء تركيا لمعدات عسكرية يمثل، وبكل وضوح، خيارا سياديا، لكن وحدة الحلف ليست أقل أهمية مما يعززها تطابق القدرات العسكرية للحلفاء، أما الخلافات المحتملة بينهم فتضعف هذه الوحدة وعليهم تسويتها".
ولفتت إلى ان "وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أعلن، أثناء زيارته لأنقرة، يوم الخميس الماضي، أن فرنسا تدعم تركيا في التحديات الأمنية التي تواجهها في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فرنسا: شراء "إس-400" حق سيادي لأنقرة لكن عليها أن تسوي خلافاتها مع الناتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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