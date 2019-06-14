الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا إيرانيا في أيار

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن "كوريا الجنوبية لم تستورد النفط الخام من إيران في أيار، في حين كانت استوردت 758903 طن في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأشارت البيانات أيضًا إلى أن "خامس أكبر مشتري للنفط في العالم استورد ما إجماليه 11.3 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 12.7 مليون طن قبل عام".
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