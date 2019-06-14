إصابة عاملين في حريق شبّ في قصر تكساس

أكدت السلطات الأميركية إصابة اثنين من عمال البناء في حريق دمر قصر تكساس الذي تبلغ مساحته حوالي 930 مترًا مربعًا. وأمضى أكثر من 60 رجل إطفاء أكثر من ساعتين في إخماد الحريق.
واعتبرت السلطات أن ما وقع للقصر المكون من سبع غرف نوم والذي يضم 10 حمامات ومسبح وملعب تنس خاص يعدّ خسارة كبيرة. ولا تزال أسباب الحريق مجهولة.
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