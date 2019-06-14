مفوضة الأمم المتحدة ستلتقي مادورو وغوايدو في فنزويلا الأسبوع المقبل

لفت المكتب الإعلامي لمفوضة ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان ​ميشيل باشليه​ أن "المفوضة ستزور ​فنزويلا​ في الفترة من 19 وحتى 21 حزيران لإجراء محادثات منفصلة مع الرئيس ​نيكولاس مادورو​ وزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ الذي يرأس الجمعية الوطنية".

وأضاف أن “باشليه ستتواصل مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وسوء المعاملة ومع أقاربهم. وستتواصل أيضًا مع ​ممثلين​ عن ​المجتمع المدني​ وأفراد من مجتمع الأعمال والنقابات العمالية والقيادات الدينية وأكاديميين”.

يذكر أن غوايدو أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد مما أثار أزمة سياسية واقتصادية في فنزويلا.

وكانت باشليه قد أكّدت، في خطاب ألقته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في آذار، أن "​قوات الأمن​ في فنزويلا، التي تدعمها جماعات مسلحة موالية للحكومة، أخمدت احتجاجات سلمية بالقوة المفرطة والقتل والتعذيب".