شهيب: وصلنا لـ80 بالمئة من مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية

أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أنه "من باب الحرص أنا الى جانب اساتذة الجامعة اللبنانية، وأتمنى ألا تعطلوا الجامعة وتتحملوا المسؤولية، بل ان تمدوا أيديكم لليد التي مدت إليكم".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شهيب "اننا وصلنا الى 80 بالمئة من مطالب أساتذة الجامعة اولها الخمس سنوات وسن التقاعد وغيرها"، لافتاً الى أن "ملف التفرغ لا علاقة لاحد به سوى مجلس الجامعة اللبنانية.
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