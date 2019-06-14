رئيس الاستخبارات السعودية السابق: أزمة الخليج كشفت حقيقة وقوف قطر مع إيران

ذكر رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل أن "الأزمة مع قطر لن تؤثر إطلاقا على النهج الخليجي تجاه طهران بل كشفت حقيقة وقوف قطر إلى جانب إيران"، مشيراً إلى أن "حملة مقاطعة قطر التي انطلقت في بداية صيف 2017 لن "تقلل من هامش المناورة" لدول الخليج تجاه إيران".
ولفت إلى انه "ظهرت الأمور على حقيقتها، في السابق كانت هناك دولة هي قطر تلعب على الطرفين، تجامل من هنا وتعمل من هناك، والآن أصبح الأمر واضحا جدا هناك قطر مع إيران والبقية مع دول مجلس التعاون"، مبديا قناعته بـ"أن إيران تشكل تهديدا على أمن المنطقة، واتهمها بالتدخل في شؤون دول عربية بصورة غير مشروعة".
وأشار إلى أن "العالم العربي سبق أن مد يديه إلى إيران للتفاوض مرارا، لكن الأنشطة الإيرانية تمنع من أن تكون هناك قيمة لهذا التفاوض".
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