وزير الدفاع الأميركي: هجمات إيران في خليج عمان تهديد للأمن بالمنطقة

أشاد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان بـ"الشجاعة الرائعة لطاقم المدمرة الأميركية يو إس إس بينبريدج، في إنقاذ البحارة التجاريين من سفينة بنميه مشتعلة بالنار بعد الهجوم في خليج عمان"، مؤكدا أن "جنودنا وضعوا أنفسهم بخطر لحماية المعايير والحريات الدولية".
وأوضح شاناهان في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "تشكل هجمات إيران المستمرة وغير المبررة فى المنطقة تهديدا للأمن والسلام الدوليين وهجوما على حرية الملاحة فى البحار المفتوحة، في حين أننا لا نسعى إلى الصراع".
وأكد أن "وزارة الدفاع ستدافع عن قواتنا ومصالحنا في جميع أنحاء العالم، سنحمي التجارة العالمية وندافع عن حرية الملاحة، وكما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، فإن تركيز الحكومة الأميركية هو على الدبلوماسية لدفع اتفاق شامل يعزز السلام والأمن".
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