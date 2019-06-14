شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "زراعة النواب" يستمع لمشكلات المزارعين بالدقهلية.. اعرف تفاصيل الاجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، والذى يزور محافظة الدقهلية، إلى مشكلات المزارعين بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع عقده أعضاء الوفد اليوم الجمعة، مع رؤساء الجمعيات الزراعية وروابط المياه، بحضور مسئولى الزراعة والرى.

واستعرض رؤساء الجمعيات الزراعية وروابط المياه، خلال كلماتهم، عددا من المشكلات التي يعانون منها، والتي من بينها، نقص مياه الرى فى نهايات الترع، وعدم صرف الأسمدة لأراضى طرح البحر في منطقة بحيرة المنزلة، وغياب دور الإرشاد الزراعى.

كما طالبوا المزارعين، برفع غرامات زراعة الأرز، وزيادة أسعار محصولى القمح وبنجر السكر، تظرا لزيادة تكاليف إنتاج كل منهما، بحيث يتم توفير هامش ربح للفلاح.

وكذلك طالب المزارعون، بالسماح بإنشاء مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى وثلاجات تخزين الحاصلات الزراعية، على الأرض الزراعية، لخدمة النشاط الزراعى. وطالبوا أيضا، بضرورة الاهتمام بالفلاحين وتخصيص معاش لهم.

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ومن جانبها، أوضحت النائبة جواهر الشربيني عضو مجلس النواب، أن لجنة الزراعة حرصت على تسريع مناقشة مشروع قانون نقابة الفلاحين الذي يتضمن صرف معاشات الفلاحين، مؤكدة أن النقابة ستكون موحدة علي مستوى الجمهورية.

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ورداً علي تساؤلات البعض عن غياب دور المرشد الزراعي، أكد النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن أغلب المهندسين الزراعيين تم إحالتهم إلى المعاش وتقلص عددهم، بالإضافة إلى توجه الدولة لتقليل عدد الموظفين، مطالبا بضرورة سد العجز فى المرشدين الزراعيين، نظرا لأهمية دورهم، حيث يزيدون الإنتاج ويقللون استهلاك المياه ويزيدون من فرص التصدير لأنهم لديهم علم أكثر من الفلاح.

وأعلن وكيل لجنة الزراعة، أن اللجنة ستعد تقريرا حول مشكلات المزارعين بالمحافظة، ومناقشته في اجتماعا بحضور كافة المسئولين المختصين، فى محاولة لايجاد حلولا لها تصلح للتطبيق على أرض الواقع، بما يساعد فى تنمية القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج وتحسين أوضاع الفلاح.









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