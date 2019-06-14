شكرا لقرائتكم خبر عن شبح بوريس جونسون يطارد جماعة الإخوان فى بريطانيا .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث السياسى، أن هناك توقعات بتغير في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية خاصة بريطانيا مع توقع تولي بوريس جونسون رئاسة الحكومة بالنسبة للإخوان، لأن جونسون معروف بمواقفه المعادية لجماعات الإسلام السياسى ، ورفضه لاتخاذ تلك الجماعات بريطانيا ملجأ لها، وبالتالى فحال فوزه برئاسة وزراء بريطانيا، ستكون هناك تجهيزات للتعامل مع تواجد الإخوان فى لندن وإجراءات قد تصل لمستوى حظر الجماعة وتصنيفها إرهابية.

وأضاف الباحث السياسى، أن المعتاد على الإخوان أنهم يبعثون برسائل للمراقبين وللأجهزة في الغرب ، وهي بظنهم تسهم في الضغط وإمكانية تغيير المواقف المزمع اتخاذها نتيجة التلويح بتهديدات مبطنة مفادها أن الجماعة غير معنية بعلاقاتها مع الغرب ومن الممكن أن تنشط في الاتجاه المعاكس ضد المصالح الغربية والأمريكية.