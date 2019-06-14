النقيب أوعمو: الدولة أقحمت نفسها بشكل مباشر في ملف بوعشرين

كشف النقيب عبداللطيف أوعمو أن بوعشرين يتعرض لمشروع جهنمي، من خلال تجنيد المطالبات بالحق المدني، وتجييش بعض وسائل الإعلام الرسمية وغيرها، مؤكدا أنه مسلسل مركب خارج عن المعتاد، في الوقت الذي لازالت هياكل تنفيذ القانون الخاص بالاتجار في البشر، لم تصدر المرسوم إلا بعد اعتقال بوعشرين.

وفصل النقيب أوعمو في اتصال مع “أخبار اليوم” أن هناك مخططا مركبا يضم منفذين، ومشرفين عليه، وآليات انطلاقا من الشرطة القضائية إلى المحكمة تحت إشراف النيابة العامة، ثم محاولة تدويل القضية باللجوء إلى جنيف، وأنهم على استعداد للذهاب أبعد من ذلك إذا اقتضى الحال، مؤكدا أن الدولة أقحمت نفسها في الملف بشكل مباشر.

واعتبر أوعمو أن وظيفة الفريق الأممي تتعلق بإجراء التحقيق حول مسطرة الاعتقال، وما مدى احترامها لشروط الاعتقال، ومدى ارتباطها بحقوق الإنسان، أما الجريمة فهي من اختصاص القضاء الوطني، مؤكدا أن الفريق الأممي لا علاقة له بالمطالبات بالحق المدني، وإنما اهتمامه منصب حول مدى احترام المواثيق الدولية، التي تضمن حرية الأشخاص، وتضمن، كذلك، المحاكمة العادلة، وهو ما جعلهم يخلصون إلى أن الاعتقال تعسفي.

ونبّه المتحدث إلى وجود وثائق مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية التي لها علاقة بالاعتقال والحريات، في الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الوثائق الموجودة في مقر الأمم المتحدة، وأيضا في مقر وزارة الخارجية المغربية، والتي تبين التزام المغرب باحترام الشروط، مشيرا إلى أنه لا يمكن للأمم المتحدة من خلال آلياتها أن تصل إلى خلاصات، ويتم تجاهلها، وبالتالي، فعلى المحكمة أن تعاين هذه الوثائق والقرارات، لتخلص بنفسها إلى إشكالية الاعتقال، لأن القضاة يقتنعون بالوثائق المتضمنة لالتزامات المغرب الصريحة باحترام الضوابط والآليات المرتبطة بضمان تنفيذ الاتفاقيات، وأهم آلية هي ما تقوم بها فرق العمل المتخصصة في مجالات مختلفة ضمنها المختصين في الاعتقال التعسفي.