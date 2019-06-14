نجم أولمبيك خريبكة ينتقل رسميا للدوري البرتغالي

أعلن فريق فيتوريا شيتوبال البرتغالي، اليوم الجمعة، ضمه الرسمي للاعب خالد حشادي، مهاجم فريق أولمبيك خريبكة، في عقد سيمتد لخمسة مواسم، بعد أن بصم على موسم متميز رفقة الفريق الخريبكي، هذا الموسم، دون الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة.

وسيخوض حشادي، أول تجربة احترافية له، في الملاعب الأروبية، ويسعى لنحت إسمه وتسلق مراتب النجومية، بعد أن كان محط أنظار عددا من الأندية المحلية والقارية.

وتوصل مهاجم الأولمبيك، الذي سجل 13 هدفا هذا الموسم، بالعديد من العروض الاحترافية، خاصة من أندية سعودية وإماراتية، لكنه فضل الانتقال للدوري البرتغالي، بالإضافة إلى كبار الأندية المغربية.

جدير ذكره، أن حشادي يعتبر منتوجا خالصا لمدرسة تكوين نادي أولمبيك خريبكة.