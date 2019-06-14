بغرض السرقة.. عشريني يهاجم سائحة ألمانية في طنجة ويوجه لها طعنات في جسدها

تلقت سائحة ألمانية تبلغ من العمر 53، مساء اليوم الجمعة، في مدينة طنجة طعنات في مناطق مختلفة من جسدها، بعدما قام شخص باعتراض سبيلها على مستوى طريق الرباط.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الضحية كانت تمارس الرياضة بالقرب من ملعب ابن بطوطة قبل أن يباغثها أحد النشالين، الذي يبلغ من العمر 20 سنة ويسدد لها طعنات بالسلاح الأبيض في مناطق متفرقة من جسدها، محاولة منه سلبها بعض أغراضها الشخصية.

وكشفت مصادر الموقع أن مرتكب الفعل الاجرامي تم توقيفه من طرف مواطنين الذين قامو بتسليمه إلى رجال الأمن، في الوقت الذي نُقلت فيه الضحية إلى مستشفى محمد الخامس بالمدينة.