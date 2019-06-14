مواطنون غاضبون.. بعد اختفاء قنينات الغاز والسبب مقاطعة المحلات اقتناءها لارتفاع سعرها

اختفت قنينات الغاز “البوطا”، منذ أزيد من أسبوع، من عدد من المحلات التجارية في شيشاوة، ما فجر غضب السكان.

وقالت مصادر “اليوم24” إن غياب “البوطة”، في شيشاوة دفع العديد من المواطنين إلى السفر إلى مدن أخرى بحثا عنها “، بعدما عاشت أحياء المدينة، منذ أسابيع، أزمة خانقة، بسبب اختفاء قنينات الغاز من الحجم الكبير، والصغير من المحلات التجارية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن سبب أزمة اختفاء قنينات الغاز، يعود إلى أصحاب المحلات التجارية، الذين يرفضون اقتناء “البوطة” بسبب الزيادة في سعرها، إذ أصبح هامش الربح لديهم ضئيلا.

وطالب فاعلون جمعويون بإيجاد حل مناسب، وحث الشركات المكلفة بإنتاج “البوطة” على ضرورة الالتزام بتزويد المنطقة بالقنينات الغازية، وبالتسعيرة المعتادة، من أجل تفادي احتجاجات السكان.