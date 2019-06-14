شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: لن نرسل قوات بحرية إلى مضيق هرمز والان مع التفاصيل

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن الهجوم على ناقلات نفط بخليج عمان ”لا يشكل تهديدًا لليابان“.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، الجمعة؛ لتأكيد عدم اعتزام طوكيو إرسال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة ”أسوشييتد برس“ الأمريكية.

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وأضاف: ”لا نخطط لإرسال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز ردًّا على الهجمات، فالوضع (في خليج عمان) لم نصنفه على أنه تهديد وشيك لنا“.

وتعرضت ناقلة نفط تشغلها شركة يابانية، وكانت متجهة إلى سنغافورة، لهجوم صباح الخميس، اتهمت واشنطن إيران بتنفيذه.

ووقع الهجوم أثناء زيارة يجريها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران، مبعوثًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لعقد مباحثات من شأنها تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران.