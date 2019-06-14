شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، في مقابلة مع فوكس نيوز، أن إيران هي من نفذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وتوعد الرئيس الأمريكي، في المقابلة التي بثت اليوم، بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وقال ترمب، إنه لن يتم إغلاق خليج عمان وإن حدث فإنه سيكون لوقت قصير.

وردا على سؤال حول كيفية كبح جموح إيران، قال ترمب: سنرى كيف يمكن أن يكون ذلك.

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ويوم أمس، قال البيت الأبيض، في نبأ عاجل، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هجوم الناقلتين في خليج عمان، وأن الولايات المتحدة تقدم الدعم وستواصل تقييم الموقف.

وكان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أعلن اليوم، تعرض ناقلتي نفط لأضرار من جراء حادث وقع في بحر عمان.

وطبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن أحد مشغلي الناقلتين أكد وجود شبهة في أن الحادث ناجم عن هجوم.

وتعرضت ناقلتا نفط الخميس لهجوم لم تكشف طبيعته، في خليج عمان، وتم إخلاء طاقميها.

والناقلتان ترفع احداهما علم جزر مارشال واسمها "فرونت ألتير"، فيما الناقلة الثانية اسمها "كوكوكا كوريجوس" وترفع علم بنما".