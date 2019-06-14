شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج إيران من النفط ينخفض لأدنى مستوى منذ الثمانينيات والان مع التفاصيل

أكدت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، تراجع إنتاج النفط الإيراني بنحو 210 آلاف برميل يوميًا في مايو/أيار الماضي، ليصل إلى نحو 2.4 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ أواخر الثمانينيات.

وأوضحت الوكالة، في تقريها الشهري الصادر، الجمعة، أن صادرات ⁧‫إيران⁩ النفطية انخفضت بمقدار 480 ألف برميل يوميا لتصل إلى 810 آلاف برميل يومياً في مايو/أيار الماضي.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، الذي رفع العقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.

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كما أعادت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 فرض عقوبات نفطية على إيران، لكنها أعفت منها في بادئ الأمر لمدة 6 أشهر 8 دول من أكبر مستوردي النفط الإيراني بينها الصين.

ومطلع مايو/أيار الماضي، شددت الولايات المتحدة من عقوباتها النفطية على طهران، إذ علقت الإعفاءات الممنوحة لـ8 دول من العقوبات النفطية، عبر منعها من استيراد الخام الإيراني، تبعته عقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني.

ويعتبر النفط الخام المصدر الأبرز للإيرادات المالية لإيران، ودونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤسسات والاقتصاد المحلي.