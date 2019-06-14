شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تناقض تصريحات "لولوة الخاطر" تفضح كذب قطر والان مع التفاصيل

تداول رواد التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع من المقابلة التليفزيونية الأخيرة التي أجرتها المتحدثة باسم الخارجية القطرية "لولوة الخاطر"، وهي تحاول الهروب من أسئلة المحاور بعد أن ألقي الضوء على العديد من القضايا التي أثرت في الشأن القطري الداخلي وكان أبرزها الإنتخابات التي نص عليها الدستور القطري منذ عام 2003، ولكنها لم تتم حتي الأن.

وبررت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، موقف دولتها من عدم تفعيل ما ينص عليه القانون، بأن جيران الدوحة لم يكونوا سعداء بذلك، ثم قاطعها المذيع قائلًا: "متي كنتم تهتمون برؤية جيرانكم".