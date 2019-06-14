الجبير: السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان



قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الخميس، إن الجميع يعمل على تفادي الحرب باستثناء إيران.

وأوضح الجبير لشبكة «سي إن إن» أن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عمان.

وأضاف: «ليس لدينا سبب يدعونا للاختلاف مع وزير الخارجية (مايك بومبيو). نحن نتفق معه. إيران لها تاريخ في ذلك».

وتاب: «سنعمل ما في وسعنا لحماية بلداننا».

وأكّد أن المملكة في مشاورات مع أميركا وحلفائها حول الخطوة التي يجب الأخذ بها، لأن العالم يجب أن يوصل لإيران رسالة مفادها، أن أعمالها العدوانية وهجومها على السفن التجارية وتوفيرها الصواريخ الباليستية للجماعات الإرهابية، مثل: الحوثي: وحزب الله غير مقبولة.

وعند الرد الأميركي على ما حصل، نوّه الجبير إلى أن بلاده تريد التأكد من أن أي خطوة يتم اتخاذها ستكون فعالة، وأن على إيران أن تفهم أنه لا يمكن تحمل سلوكياتها.

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وشدد الجبير على أن «لا أحد يريد الحرب.. لكن الأمر يعود لإيران»، مؤكداً أن «تصرفات إيران ليست عقلانية، ويجب أن تقرر إيران إن كانت ثورة أم دولة». وأن الأمر يرجع إلى الإيرانيين، فهم الذين يقومون بالتصعيد.

كما استشهد الجبير بما حدث في مطار أبها، وتحدّث عن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 شخصاً، مؤكداً أنها سلوكيات غير مقبولة، ويجب أن تتوقف.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت، الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي: «إيران هي من قامت بالهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها».

وشدد بومبيو على أن «الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي»، موضحا أن «التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق».

