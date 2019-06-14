جوتيريس يطالب بتحقيق مستقل في هجوم خليج عمان

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، بإجراء تحقيق عبر هيئة مستقلة لتحديد المسؤولين عن سلسلة الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في خليج عمان.

وصباح الخميس، تعرضت ناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كاريدجس" اليابانية للملاحة وناقلة "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لانفجارات بعد مرورهما من مضيق هرمز.



وأبلغ جوتيريس الصحفيين "من المهم للغاية أن نعرف الحقيقة وتحديد المسؤوليات".

وتابع "بوضوح يمكن فعل ذلك فقط إذا كانت هناك هيئة مستقلة تتحقق مما حدث".

لكن جوتيريس قال إنه ليس بوسعه إطلاق هذا التحقيق، مشيراً إلى أن ذلك من اختصاص مجلس الأمن.

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وتحدث جوتيريس للصحفيين بعد لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، الذي حض إيران على "الحذر وتغيير مسارها لأنها تدفع الجميع نحو مواجهة لن تترك أحداً بسلام".

وقال أحمد أبو الغيط، إن الأزمة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب سياسات النظام الإيراني، مطالب طهران بالتراجع عنها وتغيير مسارها.



وأضاف أبو الغيط، أن التطورات في منطقة الخليج العربي تنطوي على خطر احتدام المواجهة فهناك طرف معين يسعى لتأجيج الخلاف في المنطقة.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن إيران تدفع الجميع للدخول في مواجهة، مشددا على أنه في حال حدوثها فلن يكون أحدا في أمان.

وتأتي الحادثة الجديدة الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن، التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرض 4 سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في 12 مايو/أيار الماضي.

ونشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي مقطع فيديو، قال إنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئاً من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.