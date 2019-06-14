متحدثة البنتاجون: لن نفصح عن عملياتنا المحتملة ضد إيران

قالت ريبيكا ريبارش، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن البنتاجون لن يفصح عن عملياته المُحتملة مستقبليا ضد إيران.



وأضافت ريبيكا، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن وزارة الدفاع الأمريكية لن تناقش على الملأ العمليات أو الخطط ضد إيران.

وأشارت ريبيكا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة البنتاجون العسكرية، للحفاظ على سرية العمليات.

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وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أكد أن هجمات إيران المستمرة وغير المبررة في المنطقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتعديا على حرية الملاحة في المياه الدولية.

وأكد شاناهان أن الجيش الأمريكي سيدافع عن مصالح واشنطن في جميع أنحاء العالم، وسيحمي حركة التجارة والملاحة العالمية.

وفي وقت سابق الخميس، تعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم بواسطة طوربيد ولغم مغناطيسي، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.



وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.



واتهمت واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو طهران بالتورط في الهجوم على الناقلتين، وأكدت أنها تبحث مع حلفائها كيفية حماية حركة الملاحة الدولية في منطقة الخليج العربي.