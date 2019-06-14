مقتل 40 حوثيا بالحديدة وتحرير مناطق جديدة في صعدة

قتل 40 حوثيا في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، بالجهة الجنوبية لمحافظة الحديدة، فيما سيطرت القوات الحكومية على مناطق جديدة في محافظة صعدة بعد مواجهات مع الانقلابيين الذين تكبدوا أيضا خسائر بمحافظة الضالع جنوبا.

وقال مأمون المهجمي، الناطق باسم قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، الجمعة، إن مليشيا الحوثي، شنت خلال الـ48 ساعة الماضية، هجوماً على مواقع الجيش في منطقة الجبلية جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح أن المليشيات بدأت هجماتها الانتحارية منذ فجر الأربعاء وتلتها بهجمات متكررة في أوقات متفرقة، لافتاً إلى أن هذا الهجوم صاحبه قصف بقذائف الهاون وصواريخ الكاتوشا وصواريخ لو وقذائف B10 وتزامن ذلك مع إطلاق المليشيا نيرانا مكثفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في محاولة فاشلة للتقدم والسيطرة على بعض المواقع باتجاه الخط الساحلي .

وأفاد بأن قوات العمالقة الموجودة في منطقة الجبلية كانت بالمرصاد لمليشيات الحوثي التي تكبدت 40 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال إن 7 من جنود العمالقة جرحوا خلال التصدي البطولي لكل المحاولات الحوثية التي سعت إلى استغلال الهدنة من أجل التقدم الميداني.

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وفي صعدة، أحرزت قوات الجيش الوطني، الجمعة، تقدما جديدا في جبهة علب شمال غربي المحافظة التي تعتبر المعقل الرئيسي للانقلابين الحوثيين.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن قائد اللواء ٦٣ مشاة العميد علي مرشد، قوله إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما واسعا على عدة مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة علب، وحررت تباب السبعة والقدس ونايف، إضافة إلى السيطرة على مناطق محيطة بها.

وقال المصدر إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.

وتزامن ذلك مع تنفيذ مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، عدة غارات جوية، استهدفت مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للانقلابيين، حسب المصدر.

وفي محافظة الضالع، اندلعت مواجهات عنيفة أثناء محاولة عناصر من المليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في جبلي "صامح" و"الدوير" غربي منطقة مريس.

وقال بيان مقتضب للجيش اليمني إن قواته، مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحبطت محاولة المليشيا الانقلابية وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى.

وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بفعل ضربات التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة بعدة جبهات.