بريطانيا ترجح تنفيذ الجيش الإيراني لهجوم خليج عمان

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الجمعة، أن إيران مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتي نفط في بحر عمان، بالرغم من نفي طهران.

وقال هانت في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".



وكان مسؤول أمريكي قال اليوم الجمعة، إن زوارق إيرانية سريعة تمنع قاربين من سحب ناقلة النفط النرويجية فرنت ألتير التي تعرضت للهجوم في خليج عمان.

فيما نقلت قناة فوكس نيوز عن مصادر عسكرية أمريكية، الجمعة، إن السلطات الإيرانية تحتجز طاقم السفينة النرويجية التي تعرضت لاعتداء في خليج عمان.

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كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران نفذت الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان أمس الخميس.





وأكد الرئيس الأمريكي أن خليج عمان لن يغلق، مضيفا أن ذلك إذا حدث فلن يستمر طويلا.

وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق الخميس، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد حوالي 45 كم (25 ميلاً) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي: إن عبوة لم تنفجر يعتقد أنها لغم لاصق، رصدت على جانب إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان.