القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت حكومة جامبيا مصادرة أصول وممتلكات الرئيس السابق للبلاد يحيى جامع وشريكه رجل الأعمال اللبناني محمد بازي، بناء على قرار لجنة التحقيق الخاصة حول ما عرف بـ"الجرائم الاقتصادية" خلال فترة حكم جامع.
وتقدر اللجنة حجم "الجرائم الاقتصادية" التي ارتكبت في عهد يحيى جامع بـ"360 مليون دولار"، فيما تقدر جهات ومنظمات أخرى المبلغ بـ"مليار دولار".
وقال وزير العدل الجامبي أبوبكر تامبادو، في تصريحات الجمعة، إن جامبيا "صادرت عقارات، وشركات، وحسابات بنكية متعددة في البلاد" تعود للرئيس السابق يحيى جامع، المقيم حاليا بدولة غينيا الاستوائية.
ودعا الوزير الجامبي إلى مساعدة المجتمع الدولي، خصوصا من وصفهم بالأصدقاء والحلفاء الأمريكيين والبريطانيين والاتحاد الأوروبي، والدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط، من أجل وضع اليد على الممتلكات المسروقة من طرف يحيى جامع ونظامه.
وكانت الحكومة الجامبية باعت في يونيو 2018 طائرات وسيارات فاخرة وأراضي يملكها يحيى جامع، كما جمدت الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول 2017 حسابات مصرفية وممتلكات له.
كانت هذه تفاصيل خبر جامبيا تصادر ممتلكات رئيسها السابق يحيى جامع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.