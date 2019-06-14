الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على ناقلتي نفط ويدعو لتحقيق مستقل

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين اليوم الجمعة إنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتي نفط هذا الأسبوع في خليج عمان مضيفا أن المنظمة الدولية تدين الهجوم.
وحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إيران على تغيير مسارها بعد أن قالت الولايات المتحدة إن طهران تقف وراء الهجمات.
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