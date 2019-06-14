النعيمي: تنظيم الحمدين ورط لولوة بأعمال قذرة لتلميع صورة قطر

أكد الدكتور "علي النعيمي"، الأكاديمي ورئيس تحرير بوابة العين الإخبارية، أن بعد فشل قطر دبلوماسيًا، سعي النظام القطري بتوريط المتحدثة باسم خارجيته "لولوة الخاطر"، للقيام بالأعمال القذرة، بهدف تلميع صورة النظام القطري وتغطية جرائمه في دعم الإرهاب، مشيرًا إلي أن النتيجة جاءت أسوء من سابقها.
وقال "النعيمي"، عبر تغريدة له علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، " نتيجة للفشل الدبلوماسي للخارجية القطري .. قام النظام الخاطري بتوريط لولوة الخاطر للقيام بالاعمال القذرة لتلميع صورة النظام القطري و تغطية جرائمه في دعم الارهاب فكانت النتيجة اسوء من سابقها ".
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